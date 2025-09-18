Usta şeflerden ipucu: Ev yapımı tavuklu pilav tarifi

Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan tavuklu pilav, hem doyurucu hem de pratik bir ana yemektir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, lokanta usulü lezzeti sofranıza taşıyabilirsiniz. İşte adım adım tavuklu pilav tarifi:

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet tavuk göğsü veya 2 tavuk but

3 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Tavukları haşlayın: Tencereye tavuk göğsünü veya butlarını koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tuz ilave edip yaklaşık 20-25 dakika haşlayın. Haşlanan tavukları soğuduktan sonra didikleyin. Tavuk suyunu pilav için ayırın.

Pirinçleri hazırlayın: Pirinci iyice yıkayın ve nişastasını salması için ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Daha sonra süzün.

Pilavı kavurun: Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin. Pirinçleri ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Tavuk suyu ekleyin: 3 su bardağı tavuk suyunu kavrulan pirincin üzerine dökün. Tuz ve karabiberi ilave edin.

Pişirin: Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Dinlendirin: Pilavı ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir havlu veya kağıt havlu kapatıp 15 dakika dinlendirin.

Servis edin: Dinlenen pilavın üzerine didiklenmiş tavukları ekleyin. Sıcak servis yapın.