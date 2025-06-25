Uzak Doğu esintili modern tat: Matcha pasta tarifi

Matcha, Japon kültürünün simgelerinden biri olan toz yeşil çaydır. Antioksidan açısından zengin olmasıyla bilinen bu özel çay, son yıllarda kahveden tatlıya kadar birçok tarifte kullanılmaya başlandı. Özellikle tatlılara kattığı hafif acılık ve topraksı aroma, onu sıradan pastalardan ayırıyor.

MALZEMELER

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı matcha tozu

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

Krema için:

200 ml krema

200 gr labne ya da mascarpone

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı matcha tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Pandispanyayı Hazırlayın:

Yumurtaları ve şekeri 5-6 dakika çırpın. Ayrı kapta un, matcha, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile alttan üste yavaşça karıştırın. Yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Kremayı Hazırlayın:

Krema ve labneyi birlikte çırpın. İçine pudra şekeri, matcha tozu ve vanilyayı ekleyerek kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Pastayı Oluşturun:

Kekinizi ortadan ikiye kesin. İlk katına kremayı sürün, diğer katı üzerine kapatın. Kalan kremayı dışına da uygulayın.

Süsleme:

Üzerine ince elekten geçirerek matcha tozu serpebilir, beyaz çikolata parçaları ya da meyveyle süsleyebilirsiniz.



