Uzun süre bayatlayamayan kıyır kıyır lezzet: Sirkeli kandil simidi tarifi

Kandil gecelerinin vazgeçilmez ikramlarından biri olan kandil simidi, sirkeli versiyonuyla hem daha kıyır hem de daha uzun süre tazeliğini korur. Ağızda dağılan dokusu, yoğun susam aroması ve pratik hazırlanışıyla öne çıkan sirkeli kandil simidi; çay saatlerinden özel gün ikramlarına kadar her sofraya yakışır. İşte, kıyır kıyır sirkeli kandil simidi tarifi...

SİRKELİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı hamura, beyazı üzeri için)

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta beyazı

Bol susam

SİRKELİ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, şeker ve tuzu bir kapta karıştırın.

Kabartma tozunu ekleyin, unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp ince çubuklar haline getirin.

Uçlarını birleştirerek simit şekli verin.

Simitleri önce yumurta beyazına, ardından bol susama bulayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Fırından çıkan simitleri soğumaya bırakın.

Ilık ya da tamamen soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!