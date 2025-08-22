Vietnam usulü: MasterChef banh flan tarifi

Vietnam mutfağının sevilen tatlılarından bánh flan, karamel sos ve kremamsı puding birleşimiyle hazırlanan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Fransız crème caramel’inden esinlenen bu tarif, kahve ile birlikte sunulduğunda Vietnam’ın tatlı kültürünü sofranıza taşır. Peki, Vietnam usulü olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef banh flan tarifi...
Malzemeler
Karamel için:
- ½ su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı su
Puding için:
- 3 adet yumurta
- 2 su bardağı süt
- ¼ su bardağı şeker
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı
- Şeker ve suyu küçük bir tencerede kısık ateşte eritin, altın rengi olunca küçük kaselere dökün ve soğumaya bırakın.
- Sütü ısıtın ama kaynatmayın. Yumurta ve şekeri çırpın, ılıyan sütü yavaşça ekleyin. Vanilyayı ekleyin.
- Karışımı karamelin üzerine dökün. Su dolu bir fırın tepsisine kaseleri yerleştirip, önceden ısıtılmış 160°C fırında 30–35 dakika pişirin.
- Oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Servis ederken kaselerden ters çevirin.