Vietnam usulü: MasterChef banh flan tarifi

Vietnam mutfağının sevilen tatlılarından bánh flan, karamel sos ve kremamsı puding birleşimiyle hazırlanan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Fransız crème caramel’inden esinlenen bu tarif, kahve ile birlikte sunulduğunda Vietnam’ın tatlı kültürünü sofranıza taşır. Peki, Vietnam usulü olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef banh flan tarifi...

Malzemeler

Karamel için:

½ su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

Puding için:

3 adet yumurta

2 su bardağı süt

¼ su bardağı şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı