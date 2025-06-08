Yağ çekmeyen kaşarlı hamur kızartması tarifi

Kahvaltı sofralarınızı ya da çay saatlerinizi şölene çevirecek bir tarifle tanışın: Yağ çekmeyen kaşarlı hamur kızartması! Hem pratik hem ekonomik olan bu tarif, içindeki eriyen kaşar peyniriyle ağızda dağılıyor, dışı ise hafif ve çıtır kalıyor. Üstelik yağ çekmediği için mideyi yormayan, hafif bir kızartma alternatifi sunuyor.

Malzemeler

2 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı

Derin bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu alıp güzelce yoğurun.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurun içine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yassı hale getirin.

Kızgın ama çok derin olmayan yağda, hamurların her iki yüzünü altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran hamurları havlu kağıt serili tabağa alarak fazla yağını süzdürün.