Yalnızca 15 dakikada: Çıtır kabak kızartması nasıl yapılır?

Kabak kızartması denince aklınıza yumuşak, yağ çeken dilimler geliyorsa bu tarif fikrinizi değiştirecek. Özel kaplaması sayesinde dışı çıtır çıtır, içi ise sulu ve lezzetli kalıyor. İster yoğurtlu sosla, ister sade olarak servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

1 yumurta

Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha pürüzsüz harç için)

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı mısır unu (ekstra çıtırlık için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

1. KABAKLARI HAZIRLAYIN:

Kabakları iyice yıkayın, dilerseniz kabuğunu soymadan halka ya da uzun ince şeritler halinde doğrayın. Kağıt havluyla fazla nemini alın ki çıtır kıvam elde edilsin.

2. KAPLAMA HARCI:

Bir kapta yumurta, süt, un, mısır unu, tuz ve karabiberi pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın. Boza kıvamında bir harç olmalı.

3. KIZARTMA:

Genişçe bir tavaya yağı koyun ve iyice kızdırın. Kabak dilimlerini harca bulayıp yağa bırakın. Altın sarısı renk alana kadar her iki tarafını da kızartın.

4. YAĞINI ALIN:

Kızaran kabakları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

SERVİS ÖNERİSİ

Yanında sarımsaklı yoğurt, acı sos ya da yoğurtlu tahinli dip sosla birlikte sunabilirsiniz. Üzerine biraz nane ya da pul biber serperek tatlandırmak da harika olur.