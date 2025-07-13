Yaz günlerinde midenizi ferahlatacak pratik lezzet: Limonlu ıslak kek tarifi

Limonun ferahlatıcı aromasıyla ıslak kekin yumuşacık dokusunu birleştiren limonlu ıslak kek, hem çay saatlerinizin vazgeçilmezi hem de özel davetlerinizin favorisi olacak. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, taze limon suyu ve kabuğunun verdiği doğal lezzetle hafif ama tatmin edici bir tatlı deneyimi sunuyor. Peki, yaz günlerinde midenizi ferahlatacak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla limonlu ıslak kek tarifi...

LİMONLU ISLAK KEK TARİFİ



Malzemeler



3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1/2 su bardağı limon suyu

Islatmak için:

1 su bardağı taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı toz şeker



LİMONLU ISLAK KEK YAPILIŞI



Yumurtalar ve toz şekeri mikserle beyazlayana kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma yavaş yavaş ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kek pişerken, limon suyu ve toz şekeri küçük bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın ve soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, kürdanla delikler açarak hazırladığınız limonlu şerbeti yavaş yavaş dökün.

Kek şerbeti tamamen çekip soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilir ya da limon dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!