Yaz lezzetini kışa taşıyan tarif: Domates turşusu nasıl yapılır?

Kışın sofralarınıza yazın tazeliğini taşımak istiyorsanız, kışlık domates turşusu tam size göre. Bu tarif, klasik salça veya konserve yerine farklı bir alternatif sunar. Hafif ekşi, ferah ve aromatik yapısıyla özellikle et yemeklerinin, pilavların ve kuru bakliyatların yanına çok yakışır.

MALZEMELER

2 kg olgun domates

6-7 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 litre içme suyu (kaynatılıp soğutulmuş)

YAPILIŞI

Domatesleri hazırlayın: Domatesleri güzelce yıkayıp kabuklarını soyun. İsterseniz küçük küçük doğrayın, isterseniz bütün olarak bırakın.

Sarımsakları ekleyin: Diş sarımsakları soyup ikiye bölün, kavanozların arasına serpiştirin.

Kavanozları doldurun: Domatesleri kavanozlara sıkıca yerleştirin. Aralarına tuz, şeker, limon tuzu ve sirke ekleyin.

Suyunu ekleyin: Soğumuş içme suyunu ve zeytinyağını üzerine dökün. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın.

Bekletme aşaması: Kavanozları serin ve güneş görmeyen bir yerde 10-15 gün kadar dinlendirin. Bu süre sonunda turşunuz olgunlaşacaktır.