Yaz sofralarına çok yakışan zarif lezzet: Mütebbel tarifi

Mütebbel, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında sevilen, közlenmiş patlıcanla yapılan nefis bir mezedir. Türkiye’de özellikle Hatay mutfağında karşımıza çıkan bu lezzet, yoğurt ve tahinle zenginleştirilerek sofralarda hem lezzet hem de görünüm açısından baş köşeye oturur. Peki, yaz sofralarına çok yakışan bu enfes meze nasıl yapılır? İşte, leziz mütebbel tarifi...





MÜTEBBEL TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy patlıcan

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak zevkine göre)

Üzeri için:

Zeytinyağı, kırmızı toz biber veya nar taneleri (isteğe bağlı)

MÜTEBBEL YAPILIŞI

Patlıcanları ocakta, fırında ya da mangalda kabukları iyice yanana kadar közleyin.

Soğuyunca kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımıyla ince ince kıyın ya da ezerek püre haline getirin.

Bir karıştırma kabında; közlenmiş patlıcanları, tahini, süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı, limon suyunu ve tuzu birleştirin.

Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.

Kıvamı yumuşak olmalı, çok sulu olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız mütebbel karışımını bir servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirin, arzuya göre kırmızı toz biber serpin ya da nar taneleriyle süsleyin.

Soğuk servis edin.

Afiyet olsun!