Yaz sofralarına ferahlatıcı bir tat: Kavun dolması tarifi

Yaz mevsiminin en ferahlatıcı meyvelerinden biri olan kavun, dolma olarak hazırlandığında hem hafif hem de şık bir tatlıya dönüşüyor. İçine eklenen badem, Antep fıstığı, kuş üzümü ve baharatlar ile kavun, sofralara görsel ve lezzet açısından eşsiz bir dokunuş katıyor. İster özel davetlerde ister günlük sofralarda rahatlıkla sunabileceğiniz bu kavun dolması tarifi, hem yapımı kolay hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Peki, yaz sofralarına ferahlatıcı bir tat olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla kavun dolması tarifi...

KAVUN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Kavun dolması için:

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

300 gram kıyma (dana veya koyun kıyma tercih edebilirsiniz)

1 kahve fincanı baldo pirinç

1 avuç çiğ badem

1 avuç Antep fıstığı

1 avuç kuş üzümü

1 avuç ince doğranmış dereotu

1 avuç ince doğranmış maydanoz

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı yenibahar

1 adet kavun

Kavunlu sos için:

6 yemek kaşığı kavunun oyulmuş parçaları

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam ince doğranmış dereotu

1 tutam ince doğranmış maydanoz

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI

Badem ve kuş üzümlerini sıcak suda bekletin.

Bu, bademlerin kabuklarını kolayca soymanızı sağlar.

Kuş üzümlerini süzüp hazır edin.

Soğanı ince ince doğrayın ve tereyağında kavurun.

Ardından badem, kuş üzümü ve Antep fıstığını ekleyip kavurmaya devam edin.

Üzerine kıymayı ekleyip kavurun.

Baldo pirinci ekleyin ve birkaç dakika soteledikten sonra baharatları ve tuzu ilave edin.

Harcı ocaktan alıp biraz soğumaya bırakın.

En son kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin.

Kavunun içini oyun ve ayırdığınız parçaları kavunlu sos için saklayın.

Hazırladığınız iç harcı kavunun içine doldurun.

Kavunu küçük bir fırın kabına yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 20 dakika pişirin.

Tereyağını küçük bir tavada eritin, kavun parçalarını ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

İnce doğranmış dereotu ve maydanozu ekleyip karıştırın ve kısa bir süre pişirin.

Hazırladığınız sosu servis tabağına alın ve üzerine kavunu yerleştirin.

Kavun dolmanız artık servise hazır.

Afiyet olsun!