Yazın en hafif ve lezzetli tatlısı: Şeftalili cobbler tarifi

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan şeftali, tatlı tariflerinde de başrolü üstlenir. Özellikle hafif ve meyve aromalı tatlılar arayanlar için Şeftalili Cobbler ideal bir seçimdir. Hem pratik hazırlanışı hem de fırından çıktığında yayılan mis gibi kokusuyla sofralarınıza keyif katar. Peki, yazın en hafif ve lezzetli tatlısı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, içinizi ferahlatacak leziz şeftalili cobbler tarifi...

Ş EFTAL İ L İ COBBLER TAR İ F İ

Malzemeler

Şeftali harcı için:

5-6 adet olgun şeftali

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Hamuru için:

1 su bardağı un

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

100 gram tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)

1/2 su bardağı süt

Ş EFTAL İ L İ COBBLER YAPILI Ş I

Şeftalileri soyup dilimleyin.

Geniş bir kasede şeker, limon suyu ve tarçınla karıştırın.

Karışımı fırın kabına yayın.

Ayrı bir kapta un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi kıvam alana kadar karıştırın.

Sütü ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru şeftalilerin üzerine kaşık kaşık yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35–40 dakika, üzeri altın rengi alana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak cobbler’ı biraz dinlendirdikten sonra dondurma veya krema eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!