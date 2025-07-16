Yazın en serin kaçamağı: Dondurmalı irmik helvası tarifi

Hem sıcak hem soğuk, hem geleneksel hem modern: Dondurmalı irmik helvası sofralarınıza lezzet ve sürpriz katacak enfes bir tarif!

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

4 top vanilyalı dondurma (veya damak zevkinize göre başka bir çeşit)

Şerbeti İçin

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlayın: Süt ve şekeri küçük bir tencerede ısıtın, şeker eriyince ocaktan alın. Kaynatmanıza gerek yok, sadece şekerin erimesi yeterli.

Helvayı kavurun: Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Dolmalık fıstıkları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından irmiği ekleyin; irmik altın sarısı rengini alana kadar kısık ateşte karıştırarak kavurun.

Şerbeti dökün: Kavrulan irmiğe yavaş yavaş şerbeti ekleyin. Karıştırarak irmiğin şerbeti çekmesini bekleyin.

Helvayı dinlendirin: Şerbeti çekince ocağın altını kapatın ve helvayı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Dondurma ile servis: Helvadan bir avuç alın, içine bir top dondurma koyarak yuvarlayın veya bir kasenin içine irmiği yayıp ortasına dondurma ekleyin ve üzerini tekrar irmikle kapatın.

Sıcak servis edin: Sıcak irmik helvası ve eriyen dondurmanın uyumunu hemen tadın!