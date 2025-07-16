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Yazın en serin kaçamağı: Dondurmalı irmik helvası tarifi

Yazın en serin kaçamağı: Dondurmalı irmik helvası tarifi

16.07.2025 14:36:00
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Haber Merkezi
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Yazın en serin kaçamağı: Dondurmalı irmik helvası tarifi

İrmik helvası, Anadolu mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Sıcak helvanın içine gizlenmiş dondurmanın sürpriz dokunuşuyla birleşince ortaya hem serinleten hem de mutlu eden bir lezzet çıkıyor: Dondurmalı irmik helvası! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif…

Hem sıcak hem soğuk, hem geleneksel hem modern: Dondurmalı irmik helvası sofralarınıza lezzet ve sürpriz katacak enfes bir tarif!

MALZEMELER

  • 1 su bardağı irmik
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı süt
  • 4 top vanilyalı dondurma (veya damak zevkinize göre başka bir çeşit)

Şerbeti İçin

  • 2 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlayın: Süt ve şekeri küçük bir tencerede ısıtın, şeker eriyince ocaktan alın. Kaynatmanıza gerek yok, sadece şekerin erimesi yeterli.

Helvayı kavurun: Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Dolmalık fıstıkları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından irmiği ekleyin; irmik altın sarısı rengini alana kadar kısık ateşte karıştırarak kavurun.

Şerbeti dökün: Kavrulan irmiğe yavaş yavaş şerbeti ekleyin. Karıştırarak irmiğin şerbeti çekmesini bekleyin.

Helvayı dinlendirin: Şerbeti çekince ocağın altını kapatın ve helvayı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Dondurma ile servis: Helvadan bir avuç alın, içine bir top dondurma koyarak yuvarlayın veya bir kasenin içine irmiği yayıp ortasına dondurma ekleyin ve üzerini tekrar irmikle kapatın.

Sıcak servis edin: Sıcak irmik helvası ve eriyen dondurmanın uyumunu hemen tadın!

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