Yazın en serin tarifi: Ayran aşı çorbası tarifi

Sıcak yaz günlerinde hem tok tutacak hem de serinletecek bir tarif arıyorsanız, ayran aşı çorbası tam size göre! Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu mutfağında sıklıkla tüketilen bu geleneksel tarif, yoğurtla birleşen haşlanmış buğday ve nohutla lezzet şöleni sunar. Ayrıca içeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığını da destekler.

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su (yoğurdu inceltmek için)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane (isteğe bağlı)

1-2 dal taze nane (servis için)

Buz küpleri (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

1. Buğdayı Haşlayın:

Aşurelik buğdayı bol suda yıkayın. Üzerini geçecek kadar suyla yaklaşık 30–40 dakika yumuşayana kadar haşlayın. Haşladıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.

2. Yoğurt Karışımını Hazırlayın:

Bir kasede yoğurdu ve suyu pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın. Tuz ekleyin.

3. Malzemeleri Birleştirin:

Soğuyan buğday ve haşlanmış nohutu yoğurtlu karışıma ekleyin. Karıştırın. Buz eklemek isterseniz bu aşamada ilave edebilirsiniz.

4. Servis Edin:

Üzerine kuru nane veya taze nane yaprakları serpin. Soğuk olarak servis edin.