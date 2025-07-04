Yazın serinleten lezzeti: Affogato tarifi

İtalyan mutfağının sade ama etkileyici tatlılarından biri olan affogato, sıcak espresso ve soğuk dondurmanın mükemmel uyumunu sunar. “Affogato” kelimesi İtalyanca’da “boğulmuş” anlamına gelir ve bu tatlıya adını, dondurmanın espresso içinde adeta boğulması verir. Hem kahve severlerin hem de tatlı düşkünlerinin beğenisini kazanan affogato, sıcak yaz günlerinde pratik ve şık bir tatlı alternatifi sunar. Peki, yazın serinleten bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz affogato tarifi...





AFFOGATO TAR İ F İ

Malzemeler:

2 top vanilyalı dondurma

1 shot (yaklaşık 30-40 ml) sıcak espresso

İsteğe bağlı olarak süsleme için:

Bitter çikolata rendesi

Kakaolu bisküvi

Karamel sosu veya fındık parçaları

AFFOGATO YAPILI Ş I

Dondurmayı bir bardağa veya cam kaseye koyun.

Sunumu şık hale getirmek için önceden dondurma kaplarını soğutabilirsiniz.

Espresso makineniz varsa bir shot taze espresso hazırlayın.

Yoksa filtre kahveyle de affogato yapabilirsiniz; ancak gerçek affogato deneyimi için güçlü bir kahve tercih edin.

Sıcak espressoyu dondurmanın üzerine yavaşça dökün.

Espresso, dondurmayı kısmen eriterek kremamsı ve zengin bir lezzet oluşturur.

Üzerine dilediğiniz süslemeleri ekleyerek hemen servis yapın.

Tatlının hızlı tüketilmesi önerilir çünkü espresso dondurmayı hızla eritir.

Vanilyalı dondurma klasik tercih olsa da, karamelli, çikolatalı veya fındıklı dondurmalarla farklı aromalar deneyebilirsiniz.

Espresso yerine sert Türk kahvesi veya koyu kavrulmuş filtre kahve kullanabilirsiniz.

Tatlınızı bir tatlı kaşığı ya da küçük pipetle servis ederek hem yemek hem içmek şeklinde sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!