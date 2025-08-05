Yoğurt ve yumurtanın enfes buluşması: Çılbır tarifi

Türk mutfağının en sade ama en lezzetli yemeklerinden biri olan çılbır, hem kahvaltıda hem de hafif akşam yemeklerinde tercih ediliyor. Haşlanmış yumurtanın yoğurt ve tereyağlı pul biber sosuyla birleşmesiyle ortaya çıkan bu nefis tarif, hem besleyici hem de oldukça doyurucu. Peki, yoğurt ve yumurtanın enfes buluşması olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, damak çatlatan leziz çılbır tarifi...

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süzme yoğurt (isteğe göre normal yoğurt da olur)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı sirke

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Su (yumurtayı haşlamak için)

ÇILBIR YAPILIŞI

Derin bir tencereye su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya sirkeyi ve biraz tuz ekleyin.

Bu, yumurtaların dağılmasını önler.

Yumurtaları dikkatlice suya kırın.

Beyazların toparlandığını görene kadar 2-3 dakika pişirin.

Yumurtaları kevgir yardımıyla sudan çıkarın.

Yoğurdu bir kaseye alın.

Dilerseniz ezilmiş bir diş sarımsakla karıştırın.

Tuz ekleyerek çırpın ve servis tabağına yayın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin.

Üzerine pul biberi ekleyin ve hafifçe köpürene kadar ısıtın.

Fazla yakmamaya özen gösterin.

Haşlanmış yumurtaları yoğurdun üzerine yerleştirin.

Hazırladığınız pul biberli tereyağ sosunu yumurtaların üzerine gezdirin.

Dilerseniz üzerine taze nane veya dereotu serpiştirerek şık bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!