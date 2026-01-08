Yumuşacık dokusuyla kahvaltı sofralarını renklendiren lezzet: Patatesli açma tarifi

Patatesli açma, klasik açma tarifine doyurucu ve lezzetli bir dokunuş katan özel bir hamur işidir. Özellikle kahvaltı ve beş çaylarında tercih edilen bu tarif, pamuk gibi dokusu ve ağızda dağılan patatesli iç harcıyla öne çıkar. Peki, kahvaltı sofralarının yıldızı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes patatesli açma tarifi...

PATATESLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 g)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

5–6 su bardağı un (kontrollü)

İç harcı için:

3 adet orta boy haşlanmış patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PATATESLİ AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın.

Şeker ve mayayı ekleyip karıştırın.

5 dakika bekledikten sonra sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat, iki katına çıkana kadar mayalandırın.

Haşlanan patatesleri ezin.

Zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın.

Her bezeyi açıp ortasına patatesli harçtan sürün.

Rulo yapıp kendi etrafında dolayarak açma şekli verin.

Açmaları yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerini örtüp 15–20 dakika dinlendirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!