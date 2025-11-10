Yumuşacık dokusuyla mest eden lezzet: Muzlu rulo pasta tarifi

Muzlu rulo pasta, hem görüntüsü hem lezzetiyle evde yapılabilecek en zarif tatlılardan biri. İncecik pişen pandispanyanın nefis krema ve taze muzlarla birleşmesi adeta ağızda eriyen bir şölen yaratıyor. Peki, dokusuyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis muzlu rulo pasta tarifi...

MUZLU RULO PASTA TARİFİ

Malzemeler

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Krema için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

İçi için:

2 adet muz

MUZLU RULO PASTA YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpük köpük olana dek çırpın.

İçine un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin.

Spatula ile yumuşak hareketlerle karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine ince bir şekilde yayın.

170 derece fırında yaklaşık 10–12 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz temiz bir mutfak havlusuna ters çevirin ve rulo şeklinde sararak ilk şekli verin.

Süt, un, nişasta ve şekeri karıştırarak pişirin.

Koyulaşmaya başlayınca tereyağı ve vanilini ekleyip ocaktan alın.

Krema tamamen soğuyunca sürülebilir kıvamda olacaktır.

Soğuyan pandispanyayı açın ve kremayı her yerine yayın.

Muzları uçtan yerleştirip rulo şeklinde sarın.

Streç filme sarıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serpebilir, çikolata sosuyla süsleyebilir veya muz dilimleriyle zenginleştirebilirsiniz.