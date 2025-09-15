Yumuşacık keki ve nefis karameliyle damak çatlatan lezzet: Trileçe tarifi

Balkan mutfağından dünyaya yayılan trileçe tatlısı, son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. Yumuşacık keki, sütlü şerbeti ve üzerinde yer alan nefis karamel sosuyla hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlıdır. Özellikle misafir sofralarında şık sunumu ve hafifliğiyle tercih edilen trileçe, evde de kolayca hazırlanabilen bir tatlıdır. Peki, yumuşacık keki ve nefis karameliyle damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz trileçe tarifi...

TR İ LE Ç E TAR İ F İ

Malzemeler

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı buharlaştırılmış süt (bulunmazsa normal süt)

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Karamel sos veya meyveli sos

TR İ LE Ç E YAPILI Ş I

Yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırın. Yumurta beyazlarını mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Yumurta sarılarını ve şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip homojen bir kek hamuru hazırlayın.

Yağlanmış fırın kabına hamuru dökün ve 170 derecede 35-40 dakika pişirin.

Kek ılıdıktan sonra üzerine hazırladığınız üç sütlü şerbeti dökün ve buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Krem şantiyi hazırlayın, kekin üzerine sürün ve tercihinize göre karamel ya da meyveli sos ile süsleyin.