Yumuşacık ve çikolata lezzetinde kahvaltılık: Kakaolu pankek tarifi

Tatlı krizlerini en pratik şekilde giderecek, özellikle kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katacak kakaolu pankek, hem göze hem damağa hitap eden bir tarif. Klasik pankek tarifine kakao eklenerek hazırlanan bu özel lezzet, üzerine bal, çikolata sosu, meyve dilimleri veya pudra şekeriyle sunulduğunda adeta bir pastayı aratmayacak. Hazırlaması oldukça kolay olan kakaolu pankek, çocukların da bayılacağı yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza mutluluk katacak. Peki, yumuşacık ve çikolata lezzetinde kahvaltılık olan bu yemek nasıl yapılır? İşte kakaolu pankek tarifi...

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Yapılışı