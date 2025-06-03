Yumuşacık ve günlerce taze: Bayatlamayan şerit poğaça tarifi

Sıradan poğaçalardan sıkıldıysanız, hem pratik hem şık görünen bu şerit poğaça tarifi tam size göre! Özel kıvamıyla bayatlamayan yapısı sayesinde birkaç gün boyunca aynı tazelikte kalıyor. Üstelik iç harcını dilediğiniz gibi çeşitlendirebilir, kahvaltıdan okul beslenmesine kadar her öğünde afiyetle tüketebilirsiniz.

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için (tercihe bağlı):

Beyaz peynir veya kaşar peyniri

Maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Hazırlanışı

Hamuru yoğurun:

Ilık süt, su, yağ, şeker ve mayayı geniş bir yoğurma kabında karıştırın. Üzerine yavaş yavaş un ve tuzu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamurun üzerini kapatıp 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Hamuru açın ve şeritleyin:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın. Her bezeyi uzunlamasına açın ve bir tarafına iç harç koyun. Diğer tarafını bıçakla uzun şeritler hâlinde kesin. Harçlı kısmı şeritli tarafa doğru sarın.

Şekil verin ve tepsiye dizin:

Şeritli poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerini örtüp 15 dakika daha tepsi mayası yapın.

Üzerini süsleyin ve pişirin:

Yumurta sarısı sürün, isteğe göre susam ya da çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana dek pişirin.