Yumuşacık ve pofuduk lezzet: Tavada bazlama tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, çay saatlerinin kurtarıcısı tavada bazlama, dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık dokusuyla evde kolayca hazırlanabilen enfes bir hamur işi. Fırın kullanmadan sadece tavada pişirilen bu pratik tarif, özellikle sabahları taze ekmek tadı arayanlar için birebir! İşte adım adım evde bazlama yapımı…

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Mayayı hazırlayın: Ilık su, süt, şeker ve mayayı karıştırın. Maya aktifleşene kadar 5-10 dakika bekletin.

Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin. Ortasını açarak mayalı karışımı ve zeytinyağını ilave edin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Dinlendirin: Hamuru üzeri kapalı şekilde yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın.

Şekil verin: Mayalanan hamuru 6-8 parçaya ayırın. Her birini unlayarak yuvarlak bazlama şekline getirin.

Pişirin: Isıtılmış yapışmaz tavada, her iki tarafı da kabarıp kızarana kadar pişirin.

Servis edin: Sıcakken üzerine tereyağı sürün, peynir, reçel veya bal ile servis edin.