Yumuşacık ve pratik: Ev yapımı cepli sandviç poğaça

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin en sevilen atıştırmalıklarından biri olan cepli sandviç poğaça, hem göze hem damağa hitap ediyor. İçine peynir veya dilediğiniz malzemeyi ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu poğaça, yumuşacık hamuru ve cepli yapısıyla pratik ve lezzetli bir tarif alternatifi sunuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu poğaçalar, misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak. İşte ev yapımı cepli sandviç poğaça...
Malzemeler
Hamur için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket instant maya (10 g)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3-3,5 su bardağı un
İç harç için:
- Beyaz peynir veya kaşar peyniri
- 1 adet domates
- 1 adet salatalık
- 3-4 adet marul yaprağı
- Maydanoz (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
Yapılışı
- Ilık süt, sıvı yağ, maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın ve 5 dakika bekleyin.
- Un ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
- Hamur parçalarını elinizle kenarlarından katlayarak cepli bir şekil verin.
- Tüm hamurları hazırladıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirin.
- Ceplere iç malzemelerini koyun.