Yumuşacık ve pratik: Ev yapımı cepli sandviç poğaça

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin en sevilen atıştırmalıklarından biri olan cepli sandviç poğaça, hem göze hem damağa hitap ediyor. İçine peynir veya dilediğiniz malzemeyi ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu poğaça, yumuşacık hamuru ve cepli yapısıyla pratik ve lezzetli bir tarif alternatifi sunuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu poğaçalar, misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak. İşte ev yapımı cepli sandviç poğaça...

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3-3,5 su bardağı un

İç harç için:

Beyaz peynir veya kaşar peyniri

1 adet domates

1 adet salatalık

3-4 adet marul yaprağı

Maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı