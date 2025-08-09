Yumuşacık ve tuzlu lezzet: Alman simidi Pretzel tarifi

Alman mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan pretzel, kendine has düğüm şeklindeki görünümü, yumuşacık iç dokusu ve üzerindeki iri tuz kristalleriyle hem göze hem damağa hitap eder.

MALZEMELER

500 g un

1 paket instant maya (10 g)

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

300 ml ılık su

40 g tereyağı (oda sıcaklığında)

Haşlamak için:

1,5 litre su

2 yemek kaşığı karbonat

Üzeri için:

İri taneli tuz

1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı parlaklık için)

HAZIRLIK AŞAMALARI

Hamuru yoğurun:

Geniş bir kapta un, maya, şeker ve tuzu karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp ılık suyu ve tereyağını ekleyin. Yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Mayalandırın:

Hamuru hafif unlanmış bir kapta, üzerini örtüp 1 saat kadar mayalandırın.

Şekil verin:

Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Her parçayı uzun bir şerit haline getirin ve pretzel şeklini verin.

Karbonatlı suda haşlayın:

Bir tencerede suyu kaynatın, karbonatı ekleyin. Şekil verdiğiniz simitleri tek tek bu suya atıp 30 saniye kadar haşlayın, ardından süzerek fırın tepsisine alın.

Fırınlayın:

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp iri tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 15-18 dakika, üzerleri altın rengi olana kadar pişirin.

Servis edin:

Ilındıktan sonra tereyağı, peynir veya hardallı sos eşliğinde servis yapın.