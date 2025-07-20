Yunan mutfağından pratik ve ferahlatıcı lezzet: Portokalopita tarifi

Portokalopita, Yunan mutfağına özgü, şerbetli ve bol portakallı bir tatlıdır. “Portokali” Yunanca’da portakal anlamına gelir; “pita” ise börek veya tatlı anlamına gelen bir ifadedir. Geleneksel olarak bayatlamış yufkalarla yapılan bu tatlı, taze portakal aroması ve hafif kıtırlığıyla damakta eşsiz bir tat bırakır. Peki, Yunan mutfağından pratik ve ferahlatıcı bir lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla portokalopita tarifi...

PORTOKALOP İ TA TAR İ F İ

Malzemeler

Tatlı için:

400 gr kuru yufka (hazır baklava yufkası da kullanılabilir)

4 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım portakalın suyu

1 paket vanilin

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 portakalın kabuğu (bütün hâlde)

Yarım portakalın suyu

PORTOKALOPİTA YAPILI Ş I

Yufkaları tepsilere sererek birkaç saat ya da fırında düşük ısıda kurutun.

Kuruyan yufkaları elinizle küçük parçalara ayırın.

Bu işlem tatlının çıtır dokusu için oldukça önemli.

Şeker, su, portakal suyu ve kabuğunu bir tencerede kaynatın.

10 dakika kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın.

Portokalopita fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbetle buluşturulacağı için şerbetin iyice soğumuş olması gerekir.

Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın.

Yoğurt, sıvı yağ, portakal kabuğu rendesi, vanilin, portakal suyu ve kabartma tozunu ekleyin.

Son olarak küçük parçalara ayrılmış yufkaları bu karışıma ekleyerek iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika, üstü kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

Tatlının şerbeti tamamen çekmesi için birkaç saat dinlendirin.

İdeal olarak 1 gece bekletildiğinde lezzeti tam oturur.

Portokalopitayı üzerine pudra şekeri serpip, taze nane yaprağı ve portakal dilimiyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!