Zahmetsiz ve çıtır lezzet: El açması sosyete mantısı

Mantı, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Ancak klasik Kayseri ya da Anadolu usulü mantı, açma–kapama işlemleri nedeniyle biraz zahmetli olabilir. İşte tam da bu noktada el açması sosyete mantısı, pratikliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. Daha kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, hem ev yapımı mantı keyfi sunuyor hem de sofraları şenlendiriyor.

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su (gerektikçe artırılabilir)

250 gr kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Karabiber, pul biber

Üzeri için: Yoğurt, sarımsak, tereyağı, nane, pul biber

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, tuz ve suyu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru dinlenmeye bırakın.

İç harcı için kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuz ve baharatları karıştırın.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve ince yufkalar açın.

Açtığınız hamurları kareler halinde kesin, ortalarına kıymalı harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın.

Hazırlanan mantıları fırın tepsisine dizin ve üzerlerine biraz yağ gezdirerek 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişirin.

Servis sırasında sarımsaklı yoğurtla buluşturun, üzerine eritilmiş tereyağı, nane ve pul biber gezdirin.