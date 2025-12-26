Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye 18. sırada!

Uluslararası güvenlik endeksleri, 2025 yılına ilişkin ülkelerin risk durumlarını ortaya koydu. Dünya genelinde ülkelerin güvenlik durumlarını değerlendiren raporda; iç karışıklıklar, terör tehditleri ve siyasi istikrarsızlık gibi unsurlar temel kriterler arasında yer aldı. Uzmanlar, özellikle uzun süredir devam eden çatışmaların ve zayıflayan devlet otoritesinin ülkelerin güvenlik endekslerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

2025 yılı için hazırlanan raporda, devlet yapısının zayıfladığı ve insani krizlerin derinleştiği bölgelerin en riskli ülkeler arasında bulunduğu belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan sivillerin ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, uluslararası yardım kuruluşlarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE 18. SIRADA

Economics & Peace (IEP) tarafından yayımlanan Global Peace Index 2025 raporuna göre, savaş ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkeler listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye ise bu listede 18. sırada gösterildi. Uzmanlar, Türkiye’nin bu konumda yer almasını bölgesel güvenlik riskleri, çevre ülkelerdeki çatışmalar ve jeopolitik gelişmelerle ilişkilendiriyor.

Rapora göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında Rusya ilk sırada yer alırken, onu Ukrayna ve Sudan takip etti. Suriye, Afganistan, Yemen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de listenin üst sıralarında bulunan ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın en tehlikeli ülkeler listesi şu şekilde:

33. Libya

32. Eritre

31. Burundi

30. Çad

29. Meksika

28. Lübnan

27. Kamerun

26. Etiyopya

25. Venezuela

24. Kolombiya

23. Haiti

22. İran

21. Nijer

20. Pakistan

19. Filistin

18. Türkiye

17. Irak

16. Nijerya

15. Kuzey Kore

14. Orta Afrika Cumhuriyeti

13. Somali

12. Burkina Faso

11. Myanmar

10. Mali

9. İsrail

8. Güney Sudan

7. Suriye

6. Afganistan

5. Yemen

4. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

3. Sudan

2. Ukrayna

1. Rusya