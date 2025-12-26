Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye 18. sırada!

Uluslararası güvenlik endeksleri, 2025 yılına ilişkin ülkelerin risk durumlarını ortaya koydu. Dünya genelinde ülkelerin güvenlik durumlarını değerlendiren raporda; iç karışıklıklar, terör tehditleri ve siyasi istikrarsızlık gibi unsurlar temel kriterler arasında yer aldı. Uzmanlar, özellikle uzun süredir devam eden çatışmaların ve zayıflayan devlet otoritesinin ülkelerin güvenlik endekslerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
2025 yılı için hazırlanan raporda, devlet yapısının zayıfladığı ve insani krizlerin derinleştiği bölgelerin en riskli ülkeler arasında bulunduğu belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan sivillerin ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, uluslararası yardım kuruluşlarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.
TÜRKİYE 18. SIRADA
Economics & Peace (IEP) tarafından yayımlanan Global Peace Index 2025 raporuna göre, savaş ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkeler listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye ise bu listede 18. sırada gösterildi. Uzmanlar, Türkiye’nin bu konumda yer almasını bölgesel güvenlik riskleri, çevre ülkelerdeki çatışmalar ve jeopolitik gelişmelerle ilişkilendiriyor.
Rapora göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında Rusya ilk sırada yer alırken, onu Ukrayna ve Sudan takip etti. Suriye, Afganistan, Yemen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de listenin üst sıralarında bulunan ülkeler arasında yer aldı.
Dünyanın en tehlikeli ülkeler listesi şu şekilde:
33. Libya
32. Eritre
31. Burundi
30. Çad
29. Meksika
28. Lübnan
27. Kamerun
26. Etiyopya
25. Venezuela
24. Kolombiya
23. Haiti
22. İran
21. Nijer
20. Pakistan
19. Filistin
18. Türkiye
17. Irak
16. Nijerya
15. Kuzey Kore
14. Orta Afrika Cumhuriyeti
13. Somali
12. Burkina Faso
11. Myanmar
10. Mali
9. İsrail
8. Güney Sudan
7. Suriye
6. Afganistan
5. Yemen
4. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
3. Sudan
2. Ukrayna
1. Rusya