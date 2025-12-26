Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye 18. sırada!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 18:06:00
Global Peace Index 2025 raporuna göre savaş, iç çatışma ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkeler güvenlik açısından en riskli bölgeler olarak öne çıktı. Türkiye, bölgesel güvenlik riskleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle listede 18. sırada yer aldı.

Uluslararası güvenlik endeksleri, 2025 yılına ilişkin ülkelerin risk durumlarını ortaya koydu. Dünya genelinde ülkelerin güvenlik durumlarını değerlendiren raporda; iç karışıklıklar, terör tehditleri ve siyasi istikrarsızlık gibi unsurlar temel kriterler arasında yer aldı. Uzmanlar, özellikle uzun süredir devam eden çatışmaların ve zayıflayan devlet otoritesinin ülkelerin güvenlik endekslerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

2025 yılı için hazırlanan raporda, devlet yapısının zayıfladığı ve insani krizlerin derinleştiği bölgelerin en riskli ülkeler arasında bulunduğu belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan sivillerin ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, uluslararası yardım kuruluşlarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE 18. SIRADA

Economics & Peace (IEP) tarafından yayımlanan Global Peace Index 2025 raporuna göre, savaş ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkeler listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye ise bu listede 18. sırada gösterildi. Uzmanlar, Türkiye’nin bu konumda yer almasını bölgesel güvenlik riskleri, çevre ülkelerdeki çatışmalar ve jeopolitik gelişmelerle ilişkilendiriyor.

Rapora göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında Rusya ilk sırada yer alırken, onu Ukrayna ve Sudan takip etti. Suriye, Afganistan, Yemen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de listenin üst sıralarında bulunan ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın en tehlikeli ülkeler listesi şu şekilde:

33. Libya 

32. Eritre 

31. Burundi

 30. Çad

 29. Meksika 

28. Lübnan 

27. Kamerun

 26. Etiyopya 

25. Venezuela 

24. Kolombiya

 23. Haiti 

22. İran

 21. Nijer

 20. Pakistan

 19. Filistin

 18. Türkiye 

17. Irak 

16. Nijerya

 15. Kuzey Kore

 14. Orta Afrika Cumhuriyeti 

13. Somali 

12. Burkina Faso

 11. Myanmar

 10. Mali 

9. İsrail 

8. Güney Sudan

 7. Suriye 

6. Afganistan

 5. Yemen 

4. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 

3. Sudan

 2. Ukrayna

 1. Rusya

