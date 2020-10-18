Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri!

18 Ekim 2020 Pazar, 19:22

Sezona 5 maçta 1 galibiyetle başlayan Trabzonspor’da Eddie Newton’ın yerine Abdullah Avcı’nın getirileceği iddia edildi.

Son olarak evinde Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Hüseyin Çimşir’in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton’ın koltuğu alınan kötü sonuçların ardından sallanmaya başladı. Trabzonspor’un başında çıktığı ilk 2 maçta Türkiye Kupası zaferine ulaşan Newton, bu sezon Trabzonspor ile sadece 1 kez kazabildi. İç sahada oynadığı Yeni Malatya maçı haricinde Beşiktaş ve Başakşehir’e kaybeden bordo mavili ekip, Denizlispor ve Gaziantepspor ile berabere kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine gitmek isteyen Trabzonspor yönetiminin gündemine gelen isim Abdullah Avcı oldu. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından yine teknik direktör arayışında olan Trabzonspor yönetimi, yola Eddie Newton ile devam edileceğini açıklamış olsa da Avcı’nın ismi Trabzonspor ile uzun süre anıldı. Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor’da Avcı’nın ismi bir kez daha gündeme geldi. Karadeniz Gazetesi’nin haberine göre, Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Haberde anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı ocak ayında görevinden ayrılmıştı. Abdullah avcı bu sezon yayıncı kuruluşta yorumcu olarak görev yapıyor.