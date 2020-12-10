'Erdoğan'ın yaptığı savcılara, hakimlere açık bir talimattır'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay canlı yayında konuştu. Altay "Erdoğan dün 'Demirtaş bir teröristir. Söz hakkını koruyacak değiliz. Yargımız, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz' dedi. Bu savcılara, hakimlere açık bir talimattır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 13:28
'Erdoğan'ın yaptığı savcılara, hakimlere açık bir talimattır'
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Engin Altay'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Milletin parasını başkalarına göndermek ucubeliktir, garabettir.

-Sağlık Bakanı hayatını kaybeden sağlıkçılar için 'görev şehidi' ifadesini kullandı. Keşke olsa. Bizim verdiğimiz kanun teklifini aylardır söylüyoruz. Kendi vicdanında olabilir ama bir adım atılmadı.

-Bunlar ekonomik krizin farkında değil. Merkez Bakası'ndaki paraları bloke etmeyin. Bu paraları bloke etmeyin diye dün de yalvardım. 

-İstanbul Belediyesi halk ekmeklerin satış noktalarını artırmak istiyor buna neden engel olunuyor?Anlamıyoruz.

-Doğal gaz, elektrik faturaları Haziran ayına kadar ertelenmelidir.


DEMİRTAŞ

-Erdoğan dün 'Demirtaş teröristir' dedi. 'Ben inanıyorum ki, bizim yargımız, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz' dedi.

-Bu savcılara hakimlere açık bir talimattır. Erdoğan 'benim sinirlendiğim herkesi cezaevine koyun' diyor.

-Adalet bakanı 'mobil savcılardan, hakimlerden haberim yok' diyor. Ortada bu kadar şikayet varsa ilgilenmek senin görevin değil midir?

-Bırak hukuk reformunu şimdiki hukuka uyun da bir ahlak reformu yapmış olun.

-Çubuk'ta Genel Başkanımıza saldıranlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor.  

-Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Erdoğan'a sesleniyorum. İnsan haklarına saygı insan olmanın ilk şartıdır. Türkiye bu kadar basiretsizlikle baş başa bırakılmamalıdır.

-CHP'li Emir'in iddiaları ortada, Sağlık Bakanı da kabul etti, yalanlamadı. Vekilimiz görevini yapmış ve ortaya çıkarmıştır.

-Tank Palet Fabrikası peşkeş çekildi.

- Şehit aileleriyle dalga geçmek bu. İnsanlar yardım etti. Sen parayı ne hakla tutuyorsun? Devlet eliyle gasptır bu.

-Tahminim bu seçimde Erdoğan gidicidir, hayırlı olsun.


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