'Erdoğan'ın yaptığı savcılara, hakimlere açık bir talimattır'

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:28

Engin Altay'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Milletin parasını başkalarına göndermek ucubeliktir, garabettir.

-Sağlık Bakanı hayatını kaybeden sağlıkçılar için 'görev şehidi' ifadesini kullandı. Keşke olsa. Bizim verdiğimiz kanun teklifini aylardır söylüyoruz. Kendi vicdanında olabilir ama bir adım atılmadı.

-Bunlar ekonomik krizin farkında değil. Merkez Bakası'ndaki paraları bloke etmeyin. Bu paraları bloke etmeyin diye dün de yalvardım.

-İstanbul Belediyesi halk ekmeklerin satış noktalarını artırmak istiyor buna neden engel olunuyor?Anlamıyoruz.

-Doğal gaz, elektrik faturaları Haziran ayına kadar ertelenmelidir.





DEMİRTAŞ

-Erdoğan dün 'Demirtaş teröristir' dedi. 'Ben inanıyorum ki, bizim yargımız, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz' dedi.

-Bu savcılara hakimlere açık bir talimattır. Erdoğan 'benim sinirlendiğim herkesi cezaevine koyun' diyor.

-Adalet bakanı 'mobil savcılardan, hakimlerden haberim yok' diyor. Ortada bu kadar şikayet varsa ilgilenmek senin görevin değil midir?

-Bırak hukuk reformunu şimdiki hukuka uyun da bir ahlak reformu yapmış olun.

-Çubuk'ta Genel Başkanımıza saldıranlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor.

-Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Erdoğan'a sesleniyorum. İnsan haklarına saygı insan olmanın ilk şartıdır. Türkiye bu kadar basiretsizlikle baş başa bırakılmamalıdır.

-CHP'li Emir'in iddiaları ortada, Sağlık Bakanı da kabul etti, yalanlamadı. Vekilimiz görevini yapmış ve ortaya çıkarmıştır.

-Tank Palet Fabrikası peşkeş çekildi.

- Şehit aileleriyle dalga geçmek bu. İnsanlar yardım etti. Sen parayı ne hakla tutuyorsun? Devlet eliyle gasptır bu.

-Tahminim bu seçimde Erdoğan gidicidir, hayırlı olsun.