Washington Post: "Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti"
Washington Post gazetesi, NATO’nun, muhalif gazeteci Roman Protasevich’in gözaltı kararına ortak tepkisinin Türkiye tarafından veto edildiğini öne sürdü.
Washington Post gazetesi, NATO'nun muhalif gazeteci Roman Protasevich’in gözaltı kararına tepki hamlesinin Türkiye tarafından veto edildiğini öne sürdü.
Belaruslu yetkililer daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif bir gazetecinin olduğu yolcu uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk'e indirmişti.
Yolcular arasında bulunan muhalif gazeteci 26 yaşındaki Roman Protasevich’in gözaltına alınması ABD ve AB tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Washington Post gazetesi ise iki diplomata dayandırdığı haberinde, “NATO ittifakın nispeten sessiz yanıtı, Lukaşenko'nun bazı nüfuzlu arkadaşlara sahip olduğunu ve tamamen izole olmadığını hatırlattı” yorumunda bulundu.
Haberde Türkiye’yle ilgili olarak diplomatların, “Türkiye, NATO’nun Minsk'e karşı herhangi bir pratik eylemi engellemek için veto yetkisini kullandığı” iddiasına da yer verildi.
AB’DEN YAPTIRIM
Batılı güçler Belarus'a yaptırım çağrısında bulunurken AB, Belarus havayollarının AB bloğunun hava sahasını kullanmasının yasaklanmasını talep etmişti. Ayrıca, AB merkezli havayollarının Belarus hava sahasını kullanmamaya çağırmıştı.
LUKAŞENKO REDDETTİ
Parlamentoda milletvekillerine seslenen Lukaşenko olayın ardından ilk yaptığı açıklamada, yolcu uçağının "bomba ihbarı nedeniyle indirildiğini" ve Mig-29 tipi savaş uçağı tarafından yolunun kesildiği haberlerinin "kesinlikle yalan" olduğunu iddia etmişti.
Lukaşenko, Belarus'u eleştiren Batı'yı da "ülkesinin içişlerine karışmakla" suçlamıştı.
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