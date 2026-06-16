En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların kısa vadeli getirilere olan ilgisini artırıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların sunduğu yüzde 46'ya varan mevduat oranları dikkat çekerken, 16 Haziran 2026 itibarıyla 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı da yeniden merak edilen konular arasında yer aldı.
İşte aynı bankaların sunduğu en yüksek seçenekler dikkate alınarak ve kuruşlar elenerek güncellenen banka banka mevduat faizi oranları...
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27 bin 846 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 846 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 931 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 931 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29 bin 654 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 654 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,39
Net Kazanç: 30 bin 660 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 660 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 739 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 739 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 739 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 739 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32 bin 320 TL
Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 27 bin 789 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 789 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 28 bin 741 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 741 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.