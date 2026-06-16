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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş
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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

16.06.2026 10:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından bankaların mevduat faiz yarışı kızıştı. Faiz oranları yüzde 46'ya kadar çıkarken, 1 milyon TL birikimi olanlar için banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu netleşti. Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların kısa vadeli getirilere olan ilgisini artırıyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların sunduğu yüzde 46'ya varan mevduat oranları dikkat çekerken, 16 Haziran 2026 itibarıyla 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı da yeniden merak edilen konular arasında yer aldı.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

İşte aynı bankaların sunduğu en yüksek seçenekler dikkate alınarak ve kuruşlar elenerek güncellenen banka banka mevduat faizi oranları...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 846 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 846 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 931 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 931 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 654 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 654 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,39

Net Kazanç: 30 bin 660 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 660 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 739 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 739 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 27 bin 789 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 789 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28 bin 741 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 741 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisinde yükseliş

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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