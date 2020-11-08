İstanbul Maratonu’nda söz yabancıların

08 Kasım 2020 Pazar, 12:26

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda elit atlet erkekler kategorisinde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei birinci oldu.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu 42. kez gerçekleştirildi. Yenikapı’dan başlayan yarışta ilk önce paten sporcularının startı verilirken, daha sonra tekerlekli sandalye sporcuları ve son olarak elit atletler koşmaya başladı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 42 kilometrelik yarışta sporcular bu sene iki kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti. Yenikapı’dan verilen start ile başlayan maratonda sporcular Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş’a kadar düz ve denize sıfır noktadan geçti. Anadolu yakasına koşan sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaşarak Asya’ya gitti. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip oldu. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerledi. Altunizade köprüsünden ’U’ dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip etti ve buradan döndü. Parkurun Altunizade’den sonraki ikinci uç noktası olan Balat’tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı’yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı’da son buldu.



ERKEKLERDE KENYALI BENARD CHERUİYOT SANG KAZANDI

Yarışı elit atletler erkeler kategorisinde Türkiye formasıyla koşan Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Sang, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 02.11.49’luk dereceyle bitirdi. Sang bu performansıyla kişisel en iyi derecesini yaptı. İkinciliği 2018 maratonunu kazanan Kenyalı Felix Kimutai 02.12.00’lık derecesiyle alırken, üçüncü ise 02.12.23’lük derecesiyle Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele oldu.



KADINLARDA ZAFER KENYALI DİANA CHEMTAİ KİPYOGEİ’NİN

Elit atlet kadınlar kategorisinde Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei 2.22.06’lık derecesiyle birinci geldi. İkinci 2.24.30’luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan, üçüncü 2.37.52 derece ile bir baska Etiyopyalı atlet Tigist Memuye oldu.

Maratonda Türkiye şampiyonları da beli oldu. Erkeklerde yarışı yedinci sırada tamamlayan milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23’lük derecesiyle Türk sporcular arasında birinci oldu. Kadınlarda ise 2.41.11 ile Tubay Erdal ilk sırada geldi.



Atletlere ödüllerini bir süre köprüde koşan İBB Başkanı EKrem İmamoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk, İBBSK Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu verdi.