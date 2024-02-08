08 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

BOLU ilinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIATIK, CAMİATİK, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 2., 32. SK., 41 SK., 43. SK., 45 SK., 5., 5. SK., 57., 63 SK., CAKABEY CD., ESKİÇAĞA CD., KUS CENNETI, SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YENI ISTANBUL, YENİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 12., 19. SK., 51 SK., ANKARA BOLU YOLU, HÜKÜMET MEYDAN, SANAYI SITESI SOSYAL TESIS, SULTAN RESAT, SULTAN REŞAT CD., VOLKAN SK., YAŞAR ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜSAMETTİNDERE, YENI, YENİ mahallelerinde HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZ mahallelerinde BÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BAHÇEKÖY MEZRASI, MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, TATLAR, YAZIÖREN mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, KÜME EVLER, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZAHMANLAR mahallelerinde BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR mahallelerinde 436, AKIK, AKİK SK., AYVAZ, AYVAZ SK., ESINTI, ESİNTİ SK., GÜVEN, NURI SERT, NURİ SERT SK., PIRLANTA, TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL BULVAR, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde BOTANİK SK., CUMHURİYET CD., EMNİYET SK., HASAN BÜLBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY mahallelerinde 3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUTBEY mahallelerinde AKÇAM SK., ALPER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, KULAKSIZOĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞABANLAR, ŞAHBAZLAR, TURNA, YUNUSLAR mahallelerinde AFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.