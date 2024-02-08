08 Şubat BOLU MENGEN elektrik kesintisi: MENGEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

BOLU MENGEN ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MENGEN'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte MENGEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24
08 Şubat BOLU MENGEN elektrik kesintisi: MENGEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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BOLU MENGEN ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENGEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENGEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MENGEN ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, KULAKSIZOĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞABANLAR, ŞAHBAZLAR, TURNA, YUNUSLAR mahallelerinde AFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.


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