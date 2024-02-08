08 Şubat BOLU MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

BOLU MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZ mahallelerinde BÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BAHÇEKÖY MEZRASI, MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, TATLAR, YAZIÖREN mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, KÜME EVLER, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZAHMANLAR mahallelerinde BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR mahallelerinde 436, AKIK, AKİK SK., AYVAZ, AYVAZ SK., ESINTI, ESİNTİ SK., GÜVEN, NURI SERT, NURİ SERT SK., PIRLANTA, TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL BULVAR, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde BOTANİK SK., CUMHURİYET CD., EMNİYET SK., HASAN BÜLBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY mahallelerinde 3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUTBEY mahallelerinde AKÇAM SK., ALPER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.