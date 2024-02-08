08 Şubat BOLU YENİÇAĞA elektrik kesintisi: YENİÇAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

BOLU YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YENİÇAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YENİÇAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIATIK, CAMİATİK, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 2., 32. SK., 41 SK., 43. SK., 45 SK., 5., 5. SK., 57., 63 SK., CAKABEY CD., ESKİÇAĞA CD., KUS CENNETI, SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YENI ISTANBUL, YENİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 12., 19. SK., 51 SK., ANKARA BOLU YOLU, HÜKÜMET MEYDAN, SANAYI SITESI SOSYAL TESIS, SULTAN RESAT, SULTAN REŞAT CD., VOLKAN SK., YAŞAR ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.