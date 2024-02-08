08 Şubat BOLU YENİÇAĞA elektrik kesintisi: YENİÇAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

BOLU YENİÇAĞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. YENİÇAĞA'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte YENİÇAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24
08 Şubat BOLU YENİÇAĞA elektrik kesintisi: YENİÇAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

BOLU YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YENİÇAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YENİÇAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIATIK, CAMİATİK, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 2., 32. SK., 41 SK., 43. SK., 45 SK., 5., 5. SK., 57., 63 SK., CAKABEY CD., ESKİÇAĞA CD., KUS CENNETI, SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YENI ISTANBUL, YENİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 12., 19. SK., 51 SK., ANKARA BOLU YOLU, HÜKÜMET MEYDAN, SANAYI SITESI SOSYAL TESIS, SULTAN RESAT, SULTAN REŞAT CD., VOLKAN SK., YAŞAR ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

İlginizi Çekebilir

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!

Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu

Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?

Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?
Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!
MİT’in yıldönümü etkinliğinde ‘fotoğraf krizi’: Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi

MİT’in yıldönümü etkinliğinde ‘fotoğraf krizi’: Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı

Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı