08 Şubat MANİSA SOMA elektrik kesintisi: SOMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:23

MANİSA SOMA ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SOMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SOMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında Cuma; KAZIM KARABEKİR, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, KAYALIK, Karcılar Sk., KANARYA, KALENDER, Işıklar Sk., Haznedar Çk., Hatipoğlu Sk., Hamam Sk., İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, Namık Kemal Cd., Ara Sk, Ara Sk., Şahan Sk., Aydoğanhoşer Sk., İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Şahan Sk., İsimsiz7, İsimsiz6, Şahan, ÜNSAL, OZAN, MÜRVER, KAYISI, Üstün Sk., Ümit Sk., Özge Sk., Özen Sk., Çakır Efe Sk., Ziya Gökalp Cd, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp, YILDIRIM BEYAZIT, Yurduseven Sk., YETKİN, Yeni Cami Sk., Yemişciler Sk., Yassı Tepe Sk., Uzay Sk., TURNA, Tepe Sk., SUFİ, Sergen Sk., Sebzeciler Sk., Ozan Sk., Müge Sk., MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Mordoğan Sk., Mimar Sk., MEHTAP, Kurşunlu Sk., Hal Sk., Göktaşlı Sk., Gazhane Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Duygulu Sk., Dilek Sk., Derviş Sk., DAR, CEZAEVİ, CENGİZ, Cemalettin Çandarlı Cd., CEMALETTİN CANDARLI, Cami Sk., Bülbül Sk., BİLGE, Benli Sk, Bayramoğlu Sk., BALCI OĞLU, Aydın Sk., ATLI, ALİ YÖRÜK, ALEYNA, AKPINAR, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında Hürriyet; Ada Sk., Adak Sk., Ayan Sk., AYDOĞDU, AŞIKLAR, Bozkurt Sk., Burak Sk., Buğday Sk., CEZAEVİ, Deniz Sk., İPEK, Lalezar Sk., İsimsiz68, İsimsiz78, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz66, İsimsiz58, İsimsiz56, AYDOĞDU, Hüseyin Özkılınç Cad., İsimsiz49, İsimsiz47, RÜZGAR SK., İsimsiz41, İsimsiz40, Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, Öğretmen Hayati Bozkurt Sk., Öncü Sk., Önal Sk., ÇINAR, Çeltek Sk., Çakır Efe Sk., Yıldırım Sk., YETKİN, Yener Sk., Yeliz Sk., YAVUZ SELİM, ULUS, TÜRKMEN, Tarakçı Sk., SUNDA ÜN, SİNEM, Simge Sk., SELÇUKLU, Seda Sk., REYHAN, PETEK, Patika, Onbaşıoğlu Sk., Necati Akmaz Sk., NAZIM YAVUZ, MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Mimar Sk., MUSA EFENDİ, KÜTAHYA, Kuzey Sk., KAYI, Kaymakam Selami Teker Sk., Karayel Sk., Karataş Sk., Maden Şehitleri Cad., GÜREL, Gündoğan Sk., ERGUVAN, Emrah Sk., EKİN, Ebru Sk., Doğuş Sk., Doruk Sk., Derya Sk., Derviş Sk., elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında Samsacı; ÇERKEZ OSMAN, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz35, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz15, Üstün Sk., Özver Sk, Ziya Gökalp Cd, ZİYA GÖKALP, Yıldıray Sk., Yankılıç Sk., Varlık Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Söğütlü Çeşme Sk., Söğütlü Sk., Meram Sk., Laleli Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Kurşunlu Sk., Kelebek Sk., Kartal Sk., Karcılar Sk., Göktaşlı Sk., Filiz Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Dübek Sk., Devran Sk., Devecioğlu Sk., Derin Sk., Demir Sk., Darkale Sk., Cevher Sk., Cemalettin Çandarlı Cd., Cemalettin Çandarlı, Aydınlık Sk., Arı Sl., Anıt Sk, Ant Sk., Alpaslan Sk., elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz28, Şehitekmel Özpolat Sk., İSTİKLAL, İnkılap Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Yeşil Tuna Sk., Tahsin Baykal Sk., Selvili Sk., MEVSİM, KAZIM KARABEKİR, Gençlik Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Bülent Ecevit Parkı İçi , BASIN, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında Karamanlı; İsimsiz8, Şehit Haluk İnay Cd., fulya, Cemalettin Çandarlı elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında Cumhuriyet; Ömür Sk., İsimsiz42, İsimsiz27, İsimsiz25, Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad., NİYAZİ ERAKINCI, İLBEY, Öğretmen M. Reşat Çınarlı Sk., ÇELEBİ, Zambak Sk., YAVUZ SELİM, Uygur Sk., TELLİ, SUNDA ÜN, SOMAK, Soma Kamyon Garajı İç Yolu, Serhat Sk., Sağlam Sk., Oğuz Sk., MİMOZA, MENEKŞE, Madenci Sk., KÜTAHYA, Gürkök Sk., Gülbey Sk., GÖKŞEN, GONCA, GENERAL EMİN SEZGİN, Emir Sk., Emek Sk., Didem Sk., Cumhur Sk., Bora Sk., Bayraktar Sk., BAHATTİN METİN, AĞAR, Avcı Sk., Atmaca Sk., ALİ EMRİ, AKDOĞAN, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır