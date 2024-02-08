08 Şubat SAKARYA ADAPAZARI elektrik kesintisi: ADAPAZARI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ADAPAZARI'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ADAPAZARI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ADAPAZARI ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 554 NOLU SK., ÇETİN SK., MALTEPE CD., OĞUZ. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- Selahattin Demirtaş'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a sert sözler
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Kar ve sağanak yağış etkili olacak!
- Gökhan Zan'dan Gökçek'e sert yanıt!
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?