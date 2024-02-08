08 Şubat SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ARİFİYE'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24
08 Şubat SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, FATİH mahallelerinde ARİF BEY CD., ATATÜRK CD., AY SK., BATUHAN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN SK., IRFAN, KANARYA SK., KARANFİL SK., MEHTAP, MINA, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, REZZAK, SAMANYOLU SK., YENIAY, YENIGÜN, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., ASYA SK., AYAZ SK., AYYILDIZ, BATUHAN SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DORUK SK., DUMAN SK., DURMAZ, ECRİN, FERHAT SK., GÜN, ISIK, İRFAN, KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MİDYAT SK., MÜGE, PUSULA, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SEMA SK., SITELER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., ÜNAL, ÜNLÜ, YANYOL SK., YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK., ZERDALI, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?
NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!

Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu

Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu
Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'
Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?

Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?
Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!
Soylu’ya gol atan karar

Soylu’ya gol atan karar
Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı

Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı