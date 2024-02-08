08 Şubat SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, FATİH mahallelerinde ARİF BEY CD., ATATÜRK CD., AY SK., BATUHAN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN SK., IRFAN, KANARYA SK., KARANFİL SK., MEHTAP, MINA, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, REZZAK, SAMANYOLU SK., YENIAY, YENIGÜN, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., ASYA SK., AYAZ SK., AYYILDIZ, BATUHAN SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DORUK SK., DUMAN SK., DURMAZ, ECRİN, FERHAT SK., GÜN, ISIK, İRFAN, KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MİDYAT SK., MÜGE, PUSULA, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SEMA SK., SITELER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., ÜNAL, ÜNLÜ, YANYOL SK., YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK., ZERDALI, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.