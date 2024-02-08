08 Şubat SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

SAKARYA ERENLER ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3024 SK., 3025 SK., 3028 SK., CER SK., KARASU YOLU, KÜPÇÜLER CD., SEVGI, SEVGİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 15, 3 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU, 37 NOLU SK., 42 NOLU, 9 NOLU, ÇİÇEK SK., EŞREF BİTLİS BULVAR, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZI, GAZİ CD., KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., MENDERES CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.