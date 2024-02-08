09 Şubat İSTANBUL BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi: BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAYRAMPAŞA'de 09 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAMPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, DEMİRKAPI, FETİH, HARMAN, ÇARŞI sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SAKİN, SERT, ULUBATLI, ŞAFAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, KINALIADA sk bölgelerinde 09/02/2024 11:00:00 - 09/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, AY, HARMAN, NUMUNEBAĞI, RIHTIM, ZAMBAK sk / YENİDOĞAN mah NUMUNEBAĞI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇINAR sk bölgelerinde 09/02/2024 12:00:00 - 09/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- Selahattin Demirtaş'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a sert sözler
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Kar ve sağanak yağış etkili olacak!
- Gökhan Zan'dan Gökçek'e sert yanıt!
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?