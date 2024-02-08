09 Şubat İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi: BEYLİKDÜZÜ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BEYLİKDÜZÜ'de 09 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BEYLİKDÜZÜ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYLİKDÜZÜ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYLİKDÜZÜ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, SALTUK BUĞRA HAN, ÇATALDERE sk / SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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