09 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:10

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:10

İstanbul ilinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah AĞA DERESİ, AŞIKLAR, DEREOTU, DUVARCI ADEM, FARABİ, FINDIKLI, GÖLBAŞI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KARACA, KERESTECİ RECEP, KÜÇÜK DUVARCI, LEMAN, MACAR ARALIĞI, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, SERDAR ÖMERPAŞA, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVLA, TURAN sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, DUVARCI ADEM, FARABİ, TAKSİM ÇEŞMESİ, ÇAYLAK sk / ÇUKUR mah TARLABAŞI sk / ŞEHİT MUHTAR mah ALTIN BAKKAL, BASMA TULUMBA, CEVZA, DOĞRAMACI ŞAKİR, ESKİ ÇEŞME, FARABİ, FINDIKLI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KERESTECİ RECEP, NEFTİ, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TAKSİM YAĞHANESİ, TAVLA, TURAN, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah FUTACI, IHLAMUR, TATAROĞLU, ÇAKIRBEYLER sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ALTI, FUTACI sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CEBRAİL, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CESARET, CEVİZ, CEZMİ, KIRMIZI ÇEŞME sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, CUMHURİYET sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.NİLÜFER, 10.GÜL, 5.SÜMBÜL, KARLI, RUMELİ sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah EVLİCE BABA TEKKE, YAHYA GALİPBEY, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, MEKTEP, YAHYA GALİPBEY sk / YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER sk bölgelerinde 09/02/2024 09:30:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah EVLİCE BABA TEKKE, GÖZTEPE, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖZTEPE, KARLI, SAYAYOLU, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI sk / YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER sk bölgelerinde 09/02/2024 09:30:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FETHİYE MEDRESESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, TATLI MEMBA, ZÜLÜFLÜ sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ASTARCI, BESTEKÂR SERVET, BOSTANCI, CEPKEN, CEPKEN ÇIKMAZI, DRAMAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, ESMEHAN MEKTEBİ, FETHİYE 1. ÇIKMAZI, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KARAPAPAK, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SERENCİ ÇIKMAZI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ, ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI, ÇIKIN, ŞEHİT ABDULLAH DEMİR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FAL, FETHİYE KAPISI, FETHİYE MEDRESESİ, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KAZANCI SELİM, KÖROĞLU, MERDANE, MERMERŞAHİ, TAYYARECİ SELAHATTİN, ŞAİR NİYAZİ sk / DERVİŞ ALİ mah FETHİYE KAPISI, HACI İBRAHİM sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 09/02/2024 00:05:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 762., 766., 767., 768., 769., 769/1., 770., 770/1., 771., 771/1., 772., 773., 774., 774/1., BARBAROS sk / YILDIZTABYA mah BAYIR, BUKET, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL sk bölgelerinde 09/02/2024 12:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AVCILAR, AYDOĞAN , ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GİZEM, IHLAMUR AĞACI, NAZARLIK, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, UYGUR, ŞALCIKIR sk / KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MURAT, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, CEBECİ, DİLARA, ERSOY, GAZHANE, HALUK, KARAKOÇ, METİN, TEMİZ, ÖZTOPRAK, İĞDE sk bölgelerinde 09/02/2024 15:00:00 - 09/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, ÇEŞME sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 714., AŞIK VEYSEL, DOKTOR, HATBOYU, IHLAMUR, KAYNAK, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ, OKTAR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN, İSLAM DEDE sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-3 sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 09/02/2024 12:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, DEMİRKAPI, FETİH, HARMAN, ÇARŞI sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SAKİN, SERT, ULUBATLI, ŞAFAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, KINALIADA sk bölgelerinde 09/02/2024 11:00:00 - 09/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, AY, HARMAN, NUMUNEBAĞI, RIHTIM, ZAMBAK sk / YENİDOĞAN mah NUMUNEBAĞI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇINAR sk bölgelerinde 09/02/2024 12:00:00 - 09/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1653., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU sk / FATİH mah 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950. sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah HANZER, KAHRAMAN sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BATUR, BAŞAK, BAŞAR, BAŞARAN, BERRAK, BİNGÖL, KAMER, KARDEŞLER, KARTAL, KONAK, KUTLU, KUTSAL, KUYAÇ, KUZGUN, KÜLTÜR, KÜÇÜKTAŞ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAYAR, TURAN, YONCA, ÇALIŞKAN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BAYRAM, BİNGÖL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, SELİM, ŞİRİN sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah YÜKSELEN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 174., İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, ESATPAŞA, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, KRİSTAL, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, NERMİN, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, YADİGAR sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, MİNİ, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZVATAN, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATA, BARIŞ, BUKET, DEMET, KIVANÇ, ŞELALE sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, SALTUK BUĞRA HAN, ÇATALDERE sk / SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 737., 742., 747., AZİZ NESİN sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1244., 1246., 1264. sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.