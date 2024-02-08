09 Şubat İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi: GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GAZİOSMANPAŞA'de 09 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GAZİOSMANPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:10
09 Şubat İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi: GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GAZİOSMANPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GAZİOSMANPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 09/02/2024 10:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


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