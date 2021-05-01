1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor. 1 Mayıslar'ın en güçlü sembollerinden biri de bugüne ithafen hazırlanan afişleri. Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya ve Türkiye'ye, farklı ülkelerden 1 Mayıs afişlerini derledik.
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor. 1 Mayıslar'ın en güçlü sembollerinden biri de bugüne ithafen hazırlanan afişler.
Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya ve Türkiye'ye, farklı ülkelerden 1 Mayıs afişlerini derledik:
Alman ressam Friedrich Kaskeline tarafından 1894 yılı 1 Mayıs'ı için tasarlanan afiş "Genel, doğrudan ve eşit seçim hakkı" mesajını taşıyor.
İkinci Enternasyonal'in dördüncü kongresi olan Uluslararası Sosyalist İşçi ve Sendikalar Kongresi için hazırlanan afiş. İngiliz ressam Walter Crane tarafından tasarlandı.
"İşçilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok, ama kazanacak tüm dünyaları var, 1 Mayıs 1919" Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi koleksiyonunda bulundu. Sanatçı Alexander Petrovich Apsit tarafından tasarlandı.
Subbotnikler - Dmitri Stachievich Moor tarafından 1920, 1 Mayıs'ı için hazırlandı.
"Kapitalizmin yıkıntıları üzerinde köylü ve işçilerin kardeşliği dünya halklarına karşı yürüyor." Nicolas Kotcherguine tarafından 1 Mayıs 1920 için tasarlandı.
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde bulunan Güney Amerikalı işçileri 1 Mayıs 1920 için çağıran afiş.
1 Mayıs 1936 - Fransız işçileri 1 Mayıs'a çağırmak için hazırlanan afiş.
Vichy Fransası lideri Marshall Petain tarafından bastırılmış propaganda afişi.
Türkiye'de en çok bilinen 1 Mayıs afişlerinden. 1976 yılı için Orhan Taylan tarafından hazırlandı.
Orhan Taylan tarafından hazırlanmış bir diğer 1 Mayıs afişi. 1 Mayıs 1980 için kullanıldı.
Fahrettin Engin Erdoğan tarafından 1 Mayıs 1921 için hazırlanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) afişi.
Video Haberler
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu AKP ile ittifak şartını açıkladı!
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
En Çok Okunan Haberler
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Cüneyt Arkın zor günleri anlattı: Ekmeğe bakarak uyurdum
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Alkol satan zincir mağazalara ceza!
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- Beyaz eşya devinden EURO 2020 sürprizi
- Boynukalın, Twitter hesabını kapattı