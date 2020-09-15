1 milyon metrekarelik yağma hazırlığı: 'İhanet' sırası Bodrum'da mı?

15 Eylül 2020 Salı, 12:46

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Ortakent Mahallesi’nde toplam 1 milyon 102 bin 306 metrekarelik alanın imara açılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılması kararı alındı.

Bodrum’un en gözde noktasındalarından olan Ortakent Mahallesi, Bağarası Mevki’nde yer alan taşınmazların imara açılmasıyla kararı, bölgede betonlaşmanın hızlanacağı ve sonrasında yeni yerlerin de imara açılacağı endişeleriyle tepki çekti.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, verdiği soru önergesiyle söz konusu alanın durumunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sordu.

Önergesinde, “Rant uğruna her türlü hukuksuzluğu, kanun tanımamazlığı adet haline getiren iktidar şimdi de Ortakent’te, daha önceki projelerde büyük yeşil alan olan bir alanı, üstelik Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün ‘uygun değildir’ görüşüne rağmen, yangından mal kaçırır gibi çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açıyor” diyen Girgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözünü hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bir zamanlar ‘taşı toprağı altın’ denen İstanbul’u getirdikleri durum ortada. Cumhurbaşkanı’nın sözünü hatırlarsınız; ‘Şu para var ya, nelere muktedir, bu kapitalizm nelere muktedir? Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. ‘Oraya ben bir dikey mimari yapayım, malı götüreyim’, yapılan iş bu, biz İstanbul’a ihanet ettik!’ Şaka gibi değil mi? Şimdi de sıra taşı toprağı altın olan Bodrum’a mı geldi?

PARANIN KOKUSUNU HER YERDEN ALIYORLAR

Girgin, soru önergesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulduğu günden bugüne kadar Muğla il sınırları içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış kaç adet taşınmaz olduğunu ve bunların akıbetini de sordu:

"Biliyorsunuz AKP iktidarının çok önemli bir meziyeti var; kilometrelerce öteden para kokusunu alabilmek. Çünkü çok seviyorlar, hatta sevmekten de öte bu bir aşk. Bu aşk uğruna dünümüzü harcadılar, bugünümüzü harcadılar gözleri yarınlarımızda. 1980 sonrasında bütün kamusal zenginliklerimiz özelleştirme adıyla peşkeş çekildi. KİT’leri, eğitimi, sağlığı, içtiğimiz suyu her şeyi özelleştirenler, ellerini doğamıza uzatmadan dururlar mı? Kaz Dağları’ndan, Ayder’e yürüttükleri talan politikasının Muğla’daki boyutunu sorduk.

'KORUMA AMAÇLI PLAN TAHRİF EDİLDİ' İDDİASI

Girgin verdiği soru önergesinde, “Cumhurbaşkanı Kararı eki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında yer alan İller Bankası A.Ş. tarafından onaylı 1/5000 ölçekli halihazır harita tahrif edilmiş midir? Bu iddia ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte midir?” diye sordu.

Bunun önemli skandal olduğunu belirten Girgin, “Rant uğruna her türlü hukuksuzluğu, kanun tanımazlığı adet haline getiren iktidar, Ortakent’i imara açmak için, harita tahrif ediyor, yani belgede sahtecilik yapıyor. Gözünü para bürümüş iktidardan bunun hesabını soracağız" dedi.

Girgin sözlerini “Fethiye’de, Marmaris’te nasıl engel olduysak Bodrum’da da olacağız” diye sonlandırdı.

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

Meclis’e sunulan önerge metninde şu sorular yer aldı:

-Yaklaşık 730 bin metrekare büyüklüğündeki “Ağaçlandırılacak Alan ve Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alan” 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile kaç m2’ye düşürülmüştür?

-Yaklaşık 72 bin metrekare büyüklüğündeki “Arıtma Tesisi” 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile kaç m2’ye düşürülmüştür?

-Yaklaşık 300 bin metrekare büyüklüğündeki “Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan”ın 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile akıbeti ne olmuştur?

-Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinde; imar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinin esas olduğu; yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamayacağı; imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı; zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için, imar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılabilmesinin veya küçültülmesinin ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği; eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özelliklerinin korunacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; yasa gereği Bodrum Ortakent Mahallesi sınırları içerisinde, kamuya ait sosyal ve teknik altyapı alanları için 1.102.309,61 m2 büyüklüğünde eşdeğer bir alan ayırdınız mı?

-Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinde; imar planı değişikliklerinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde teknik ve nesnel gerekçeler ile kamu yararı nedir?

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulduğu günden bugüne kadar Muğla il sınırları içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış kaç adet taşınmaz bulunmaktadır? Özelleştirme Karar tarih ve sayıları ile taşınmaz bilgileri (ilçe, mahalle, ada, parsel, yüzölçümü) nedir?

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulduğu günden bu güne kadar Muğla il sınırları içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış taşınmazların özelleştirme işlemleri kapsamındaki akıbetleri nedir? İşlemleri tamamlanmış, devam eden ve kapsam dışına çıkarılan taşınmaz bilgileri (ilçe, mahalle, ada, parsel, yüzölçümü) nedir?

-04.09.2020 tarihinde Muğla Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’nün web sitesinde askıya çıkarılan 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının N18-C-23-D numaralı paftasının altlığı olan ve İller Bankası A.Ş. tarafından 08.06.2012 tarihinde onaylı ITRF 96 datumundaki 1/5000 ölçekli halihazır harita tahrif edilmiş midir? Bu iddia ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte midir?