1. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Adil İzci'ye

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetemiz köşe yazarı Zeynep Oral, gazetemiz köşe yazarı Hikmet Altınkaynak, Ayşe Sarısayın, Doğan Hızlan ve Ruken Kızıler’den oluşan seçici kurul değerlendirmeleri online yaptı..

Seçici kurulun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Adil İzci, ‘Canım Ada’ adlı kitabında Heybeliada’daki doğal yaşama ve adalılara ilişkin gözlem ve izlenimlerini, geçmişle de bağlantı kurarak öyküleştirmekteki ustalığı, dile gösterdiği özen, yalın ve içtenlikli anlatımı nedeniyle ödüle değer bulunmuştur.”

ADİL İZCİ KİMDİR?



16 Şubat 1954’te Niğde’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde gördü. 1972’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde başladığı yükseköğrenimini aynı okulun yeni Türk edebiyatı bölümünde tamamladı (1978). 1980 - 2010 yılları arasında İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde (Robert Kolej’de) Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. Bu okulda 1983 - 1997 yılları arasında yayımladığı edebiyat ve sanat dergisi Çağrı’daki dil kirliliği üzerine yazılarıyla dikkat çekti. Çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürüyor. Dil Derneği üyesidir.

