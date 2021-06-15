10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasında kaçan sürücü tutuklandı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı.
Narlıdere ilçesinde 11 Haziran'da 35 UKP 44 plakalı otomobil, Çeşme Otoyolu Narlıdere girişinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan 10 aylık A.Ç.G. hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobilin, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu takla attığını belirledi. Kaza yerinden kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, sosyal medyada kazayı gördüğünü belirterek paylaşımlar yapan tanıkların ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, o saatte bölgedeki gri renkli araçları belirledi.
Araçların sahipleriyle görüşen ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinde belirttiği araca en yakın otomobilin Ç.S'ye ait 35 HB 2559 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.
İfadesine başvurulan Ç.S. aracının tamirde olduğunu ancak o gün kendisinin kullanmadığını ileri sürdü. Ç.S. ile aynı evde bulunan ve ifadesi alınan Y.B.E, önce otomobili kendisinin kullandığını söyledi ancak sonra ifade değiştirerek sürücünün Y.D. olduğunu iddia etti.
Gözaltına alınan Y.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.B.E. hakkında da "suç üstlenme ve suçluyu kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı.
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