TEM Samandıra'da trafik kazası: Ankara yönü kapandı
İstanbul TEM Otoyolu, Ankara istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle otoyol trafiğe tamamen kapandı.
TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi.
Yol tamamen trafiğe kapandı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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