TEM Samandıra'da trafik kazası: Ankara yönü kapandı

İstanbul TEM Otoyolu, Ankara istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle otoyol trafiğe tamamen kapandı.

DHA
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:13
TEM Samandıra'da trafik kazası: Ankara yönü kapandı
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi.


Yol tamamen trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler