TEM Samandıra'da trafik kazası: Ankara yönü kapandı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:13

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi.





Yol tamamen trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

