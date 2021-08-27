10 bin Sterlin harcadı, banka borcunu sildi

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:50

Dorothy Herson adındaki kadın metro.co.uk'de psikolojik rahatsızlığı etkisiyle İngiltere merkezli bir finans kurumundan 10 bin Sterlin değerinde bir kredi çektiğini ve ardından bankanın nasıl borcunu sildiğini anlattı.

Dorothy Herson, Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra prestijli bir hukuk bürosunda eğitim görmüş ve yardımcı avukat olarak kariyerini sonlandırmış. Paraya erişmenin korkutucu derecede kolay olduğunu belirten Herson, 2019 yılında bir Kasım akşamı saat 23.00'de bankacılık uygulaması aracılığıyla kredi başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Başvurduğu para miktarına ne için ihtiyacı olduğuna ilişkin çok az soru sorulduğunu belirten Herson, "Başvuru sürecinde kimseyle konuşmadım. Bu bir gereklilik olsaydı, banka bir şeylerin çok yanlış olduğunu anlayabilirdi. Bunun yerine, isteğimi görev bilinciyle onayladılar ve sonraki 10 gün boyunca hepsini saçma sapan işlemlere harcadım. Sadece bir gecede yeni teknemdeki bitkiler ve kilimler için 700 Sterlin ödedim"

Günler sonra bir marangozla temasa geçtiğini anlatan Herson, "Tekneme bir kitaplık yapmasını istedim. Çalışırken borçlu olduğundan, dört çocuğunu ve karısını besleyemediğinden bahsetmişti. İşini bitirdiğinde ona ödemesini yaptım ve ayrıca ailesine destek olmak için 2000 sterlin daha verdim."

KASIM 2020'DE HASTALIĞI DÖNDÜ

Pandemiden hemen önce, öngörülemeyen bir hastalıkla mücadele ederken mesleği bırakmanın kendinisi depresyona soktuğunu belirten Herson, şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda, ailemle birlikte eve taşınmak zorunda kaldım. Onlarla yaşarken hastalığım azaldı. Pandemi kısıtlamaları hafiflediğinde krediyi geri ödeyebilmek için kafelerde veya dükkanlarda daha rahat çalışabileceğim iş ilanlarına başvurabileceğimi düşündüm."

Ancak, Herson'nın hastalığı Kasım 2020'de geri döndü. 2020 Noelinde, intihara meyilli olduğunu düşünerek doktora başvurduğunu anlatan Herson, "Doktor beni bir psikiyatriste yönlendirdi. Üstelik, ilacımı değiştirmeyi de kabul etmişti. Yeni ilaçlarımın ruh halimi iyileştirip iyileştiremeyeceğini görmek için bu süre boyunca beni düzenli olarak aradı. Krediyi aldıktan sadece bir yıl sonra, bankamla doğrudan iletişim kuramayacak kadar rahatsızlandım ve sonunda ruhsal olarak adeta iflas ettim, ardından da anneme her şeyi anlattım."

"TARİFİ İMKANSIZ BİR ŞÜKRAN DUYGUSU"

Herson, hikayesinin sonunda ise şunları kaydetti:

"Banka birkaç ay sonra anneme bir mektup yazarak tüm borçlarımı zihinsel sağlığıma dayanarak silmeyi kabul etti. Borcun kredi amaçlı iflas olarak kaydedilmeyeceğini teyit ettiler. Bunu duyduğumda, geçen 18 aylık stres ve korku azalmaya başladı ve tarifi imkansız bir rahatlama ve şükran duygusu hissettim."