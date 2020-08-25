10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin üstüne Medipol Hastanesi tabelası asıldı

25 Ağustos 2020 Salı, 14:48

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıları sonucu 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Ölenler için hala bir anıt yapılmadı. Katliamda ölenlerin isimleri el örgüsüyle yazılıp, alandaki ağacın etrafına dikilmişti. Şimdi o ağacın üstüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin yön tabelası asıldı.

Tabelanın fotoğrafını paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Medipol’ü özür dilemeye çağırarak, “Kaybettiklerimizin isimlerinin örüldüğü ağaca yönlendirme levhası asarak saygısızlıkta sınır tanımayan Medipolün tabelasını kapısına bıraktık” dedi.

