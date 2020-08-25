10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin üstüne Medipol Hastanesi tabelası asıldı
IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tran Garı’nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarında hayatını kaybeden 103 kişi için ağaca yapılan el örmesinin üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin yön tabelası asıldı. Tabela Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından kaldırılarak, üniversitenin önüne bırakıldı.
IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıları sonucu 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Ölenler için hala bir anıt yapılmadı. Katliamda ölenlerin isimleri el örgüsüyle yazılıp, alandaki ağacın etrafına dikilmişti. Şimdi o ağacın üstüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin yön tabelası asıldı.
Tabelanın fotoğrafını paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Medipol’ü özür dilemeye çağırarak, “Kaybettiklerimizin isimlerinin örüldüğü ağaca yönlendirme levhası asarak saygısızlıkta sınır tanımayan Medipolün tabelasını kapısına bıraktık” dedi.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi